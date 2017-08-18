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13:23 (мск), источник: Новый Калининград

Молодой советчанин трижды попался на пьяной езде

Жителю Советска грозит до 2 лет колонии за повторную пьяную езду. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

Автомобиль марки «Ауди» инспекторы ГИБДД остановили на улице Розы Люксембург. Управлявший иномаркой 23-летний мужчина был пьян. Кроме того, у молодого человека не оказалось водительских прав.

Оказалось, что в этом месяце молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за повторную нетрезвую езду и был лишен прав. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

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