Молодой советчанин трижды попался на пьяной езде

Автомобиль марки «Ауди» инспекторы ГИБДД остановили на улице Розы Люксембург. Управлявший иномаркой 23-летний мужчина был пьян. Кроме того, у молодого человека не оказалось водительских прав.

Оказалось, что в этом месяце молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за повторную нетрезвую езду и был лишен прав. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».