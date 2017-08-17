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21:56 (мск), источник: РИА Новости

Власти подтвердили гибель 13 человек в теракте в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в теракте в Барселоне, еще 50 пострадали, сообщил советник внутренних дел Каталонии Жоакин Форн.

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«Можем подтвердить 13 погибших и более 50 раненых», — говорится в сообщении Форна в Twitter.

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В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Район оцеплен, закрыто метро и магазины.

Ранее власти официально подтверждали гибель одного человека.

Теракт в Барселоне
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