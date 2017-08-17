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21:41 (мск), источник: PROUFU.ru

Срочное сообщение МВД: В Башкирии пропала трехлетняя девочка

ЧП случилось сегодня около двух часов дня в деревне Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Источник: Proufu.ru

Трехлетняя девочка пропала во время прогулки около своего дома. Родители сначала своими силами искали ребенка, видимо, подумав, что малыш к кому-то из односельчан. Но в шесть часов вечера сообщили о пропаже в полицию. На поиски потерявшейся девочки сразу же выдвинулся весь личный состав Давлекановского ОВД, это порядка 40 человек. Чуть позже на место происшествия прибыли сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан, кинологи со служебными собаками. Все они в данный момент прочесывают местность. Но пока безрезультатно.

Ребенок в зеленом платье, фиолетовой спортивной кофте, светло-розовых колготках и розовых сандалях. По словам родителей, малыш не разговаривает, страдает хроническим бронхитом, сильно сопит при вдохе и выдохе.

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