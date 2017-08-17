Срочное сообщение МВД: В Башкирии пропала трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка пропала во время прогулки около своего дома. Родители сначала своими силами искали ребенка, видимо, подумав, что малыш к кому-то из односельчан. Но в шесть часов вечера сообщили о пропаже в полицию. На поиски потерявшейся девочки сразу же выдвинулся весь личный состав Давлекановского ОВД, это порядка 40 человек. Чуть позже на место происшествия прибыли сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан, кинологи со служебными собаками. Все они в данный момент прочесывают местность. Но пока безрезультатно.