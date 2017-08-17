Очевидец теракта в Барселоне: Это было что-то невообразимое

«Мы были там, это был разгар рабочего дня. Был очень большой шум – как будто много машин бьются одна о другую. Люди кричали, это было что-то невообразимое. Мы побежали смотреть, но тут же люди начали вбегать в наш магазин, мы начали закрывать ставни. Мы слышали выстрелы и шум. К нам постоянно подходили полицейские, давали нам воду, давали детям конфеты… Прошел час-полтора, мы попросились выйти, но нам запретили выходить. Полиция постоянно была с нами на связи. Где-то через два – два с половиной часа нам сказали, чтобы мы быстро группами выбегали. И пока мы выбегали, мы видели, что все киоски брошены, вокруг было несколько трупов. Сейчас все перекрыто, метро не работает, мы идем пешком по домам. Но никакой паники нет. Очень много полиции. Полиция очень хорошо относится к людям, объясняет все, ведет себя очень профессионально», – сказала Алена.