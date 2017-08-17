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21:51 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне ликвидирован

МАДРИД, 17 авг — РИА Новости. Один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне убит в ходе перестрелки, сообщает газета La Vanguardia.

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Ранее полиция сообщила, что один из нападавших задержан.

Во время загрузки произошла ошибка.Предоложительно это один из нападавших, он арендовал фургон. Его зовут Дрисс Укабир (Driss Oukabir)
Во время загрузки произошла ошибка.В районе теракта полиция задержала мужчину

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек.

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Теракт в Барселоне
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Онлайн-трансляция
MeduzaКоммерсантъ-Онлайн
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Источники трансляции: Meduza, Коммерсантъ-Онлайн
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