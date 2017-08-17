СМИ: один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне ликвидирован
МАДРИД, 17 авг — РИА Новости. Один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне убит в ходе перестрелки, сообщает газета La Vanguardia.
МАДРИД, 17 авг — РИА Новости. Один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне убит в ходе перестрелки, сообщает газета La Vanguardia.
Ранее полиция сообщила, что один из нападавших задержан.
В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек.
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