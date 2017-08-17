Директор и инженер типографии в Москве осуждены за гибель 17 человек при пожаре

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Суд также признал назначил наказание в виде 3,5 лет в колонии-поселении второму фигуранту дела — главному инженеру типографии Антону Яцкову.

В ходе прений сторон прокурор попросила назначить Москвину наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима, для Яцкова гособвинение попросило 5,5 лет лишения свободы.

Свою вину Москвин полностью признал, Яцков себя виновным не считает.

Фигурантам было предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности (часть 3 статьи 219 УК РФ).

По словам адвоката Москвина Елены Звездиной, в ходе предварительного следствия в отношении ее подзащитного было прекращено дело о незаконной миграции.