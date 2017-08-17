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22:30 (мск), источник: Интерфакс

Директор и инженер типографии в Москве осуждены за гибель 17 человек при пожаре

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Бутырский суд Москвы в четверг приговорил директора типографии ООО «Печатный пресс» Сергея Москвина к 2,5 годам колонии-поселения по делу о произошедшем в прошлом августе пожаре, в ходе которого на предприятии погибли 17 человек, передает корреспондент «Интерфакса».

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Суд также признал назначил наказание в виде 3,5 лет в колонии-поселении второму фигуранту дела — главному инженеру типографии Антону Яцкову.

В ходе прений сторон прокурор попросила назначить Москвину наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима, для Яцкова гособвинение попросило 5,5 лет лишения свободы.

Свою вину Москвин полностью признал, Яцков себя виновным не считает.

Фигурантам было предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности (часть 3 статьи 219 УК РФ).

По словам адвоката Москвина Елены Звездиной, в ходе предварительного следствия в отношении ее подзащитного было прекращено дело о незаконной миграции.

27 августа 2016 года в здании ООО «Печатный экспресс» на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел пожар, в ходе ликвидации которого были обнаружены тела 16 человек, еще один человек скончался в больнице. Как полагает следствие, причиной возгорания стала неисправность осветительного оборудования, а причиной развития пожара — захламленность помещений горючими токсичными веществами и предметами.

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