Директор и инженер типографии в Москве осуждены за гибель 17 человек при пожаре
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Бутырский суд Москвы в четверг приговорил директора типографии ООО «Печатный пресс» Сергея Москвина к 2,5 годам
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Бутырский суд Москвы в четверг приговорил директора типографии ООО «Печатный пресс» Сергея Москвина к 2,5 годам
Суд также признал назначил наказание в виде 3,5 лет в
В ходе прений сторон прокурор попросила назначить Москвину наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима, для Яцкова гособвинение попросило 5,5 лет лишения свободы.
Свою вину Москвин полностью признал, Яцков себя виновным не считает.
По словам адвоката Москвина Елены Звездиной, в ходе предварительного следствия в отношении ее подзащитного было прекращено дело о незаконной миграции.
27 августа 2016 года в здании ООО «Печатный экспресс» на Алтуфьевском шоссе в Москве произошел пожар, в ходе ликвидации которого были обнаружены тела 16 человек, еще один человек скончался в больнице. Как полагает следствие, причиной возгорания стала неисправность осветительного оборудования, а причиной развития пожара — захламленность помещений горючими токсичными веществами и предметами.