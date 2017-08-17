Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка
Реакция Путина на смерть Глаголевой
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Очевидец теракта в Барселоне: Это было что-то невообразимоеНа улице Рамбла в Барселоне минивэн въехал в толпу людей, полиция назвала это терактом, один из подозреваемых задержан
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
«Зашли через черный ход»: эксперт о базе США на Украине
Смерть после визита в клинику: СМИ о Глаголевой
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Тарзан показал, как его супруга выглядит в обычной жизни – СМИ
В США возмущены Украиной: Пусть РФ ее растерзает
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Землетрясение на юго-западе Китая
22:42 (мск), источник: РБК

ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне

Боевики запрещенной в России организации «Исламское государство» взяли на себя ответственность за теракт в Барселоне. По последним данным, он унес жизни 13 человек, еще 80 пострадали.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне, сообщает SITE Intel Group, отслеживающее активность исламистов в Сети, со ссылкой на агентство Amaq — официальный новостной ресурс ИГ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Атака произошла вечером, 17 августа, в 17:05 по местному времени (в 18:05 мск) на бульваре Рамбла в центре Барселоны. Белый микроавтобус двигался по проезжей части, а потом свернул на пешеходную часть бульвара и проехал 600 м. После этого водитель транспортного средства оставил автомобиль и скрылся. В результате случившегося, по данным каталонских властей, погибли 13 человек, еще как минимум 80 человек пострадали.

Полиция уже задержала подозреваемого в совершении теракта. Его зовут Дрисс Укабир. Издание La Vanguardia со ссылкой на его аккаунт в Facebook уточняет, что он жил в Марселе и нарушал законодательство.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Очевидец теракта в Барселоне: Это было что-то невообразимое

Как пишет газета Publico, еще один подозреваемый с оружием забаррикадировался в одном из ресторанов города. С ним ведут переговоры правоохранители. Позже издание El Periodico со ссылкой на местный телеканал TV3 сообщило о том, что он погиб в ходе перестрелки с полицией в муниципалитете Эсплугес-де-Льобрегат.

Reuters со ссылкой на властей Каталонии отметил, что по делу о теракте были задержаны два человека. В полиции считают, что злоумышленники арендовали два автомобиля: на одном из них было совершено нападение, второй они использовали, чтобы скрыться с места происшествия. Укабира правоохранители задержали неподалеку от места, где был оставлен второй фургон.

Теракт в Барселоне
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Онлайн-трансляция
MeduzaКоммерсантъ-Онлайн
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: Meduza, Коммерсантъ-Онлайн
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
SE RB
И откуда не вознись, появился в рот е..., Не поверю что эти "профи" не знали... Это не бомба, просто ГЕЙ ропа живет ЖЕ...Ой
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
"Придется расколоться": Меньшова о закрытии ее шоу на "Первом"
Власти Барселоны подтвердили гибель 13 человек в теракте
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
«Краснодар» победил в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года Всего в списке значатся 24 кандидата. Победители будут названы 23 октября в Лондоне
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Как продать жилье, купленное в браке?
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь