ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне

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Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне, сообщает SITE Intel Group, отслеживающее активность исламистов в Сети, со ссылкой на агентство Amaq — официальный новостной ресурс ИГ.

Атака произошла вечером, 17 августа, в 17:05 по местному времени (в 18:05 мск) на бульваре Рамбла в центре Барселоны. Белый микроавтобус двигался по проезжей части, а потом свернул на пешеходную часть бульвара и проехал 600 м. После этого водитель транспортного средства оставил автомобиль и скрылся. В результате случившегося, по данным каталонских властей, погибли 13 человек, еще как минимум 80 человек пострадали.

Полиция уже задержала подозреваемого в совершении теракта. Его зовут Дрисс Укабир. Издание La Vanguardia со ссылкой на его аккаунт в Facebook уточняет, что он жил в Марселе и нарушал законодательство.

Как пишет газета Publico, еще один подозреваемый с оружием забаррикадировался в одном из ресторанов города. С ним ведут переговоры правоохранители. Позже издание El Periodico со ссылкой на местный телеканал TV3 сообщило о том, что он погиб в ходе перестрелки с полицией в муниципалитете Эсплугес-де-Льобрегат.

Reuters со ссылкой на властей Каталонии отметил, что по делу о теракте были задержаны два человека. В полиции считают, что злоумышленники арендовали два автомобиля: на одном из них было совершено нападение, второй они использовали, чтобы скрыться с места происшествия. Укабира правоохранители задержали неподалеку от места, где был оставлен второй фургон.