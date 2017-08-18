Как автомобиль превратился в орудие теракта в Европе
Автомобиль врезается в толпу пешеходов, а затем нападавший скрывается или бросается на людей с ножом — так в последние годы стали выглядеть большинство терактов в Европе. Русская служба
Автомобиль врезается в толпу пешеходов, а затем нападавший скрывается или бросается на людей с ножом — так в последние годы стали выглядеть большинство терактов в Европе. Русская служба
В четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны.
Нападение произошло возле площади Каталонии в самом начале пешеходного бульвара Рамбла, который считается одним из самых популярных туристических мест в городе.
Фургон проехал несколько десятков метров по пешеходной зоне и остановился возле рынка Бокерия. Водителю удалось скрыться, его задержали лишь спустя несколько часов.
Это привело к тому, что даже обычные ДТП стали вызывать панику среди людей и привлекать внимание СМИ.
Русская служба
2017 год
Последнее нападение с применением легкового автомобиля произошло в Париже 9 августа. Около 8 часов утра подозреваемый врезался на автомобиле в группу военных рядом с казармой. Шесть солдат пострадали, двое из них были серьезно ранены.
Парижский прокурор назвал нападение «попыткой убийства… связанной с террористическим умыслом».
Летом в Европе произошло несколько экстремистских нападений с использованием автомобилей, причем в ряде случаев за рулем были не исламисты.
29 июля в Париже подозреваемый попытался на внедорожнике протаранить заграждения возле мечети Кретей, и заявил, что это его месть за нападения исламистов, произошедшие в последние годы в Париже. После этого он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.
В ночь на 19 июня на севере Лондона в районе
19 июня в районе Елисейских полей в Париже автомобиль врезался в фургон жандармерии, после чего загорелся. В машине нашли оружие и боеприпасы. Из полицейских и граждан никто не пострадал. Расследование инцидента поручено антитеррористическому подразделению французской прокуратуры.
3 июня около 10 часов вечера автофургон выехал на тротуар на Лондонском мосту и сбил нескольких человек, после чего трое мужчин вышли из машины и стали нападать на людей с ножами. В результате теракта погибли восемь человек, несколько десятков получили ранения.
Позже стало известно, что исполнители теракта пытались взять в аренду 7,5-тонный грузовик, но им это не удалось. В итоге им пришлось взять в аренду фургон гораздо меньших размеров.
7 апреля угнанный грузовик врезался в толпу в центре Стокгольма. Машина выехала на пешеходную улицу, сбивая людей, и врезалась в витрину торгового центра. По меньшей мере четыре человека погибли и 15 получили ранения.
По делу о нападении арестовали двоих мужчин, обвинив их в террроризме.
В правоохранительных органах заявили, что в июне 2016 года он получил отказ на предоставление вида на жительство, после чего его разыскивали иммиграционные власти. Сообщается, что в Узбекистане Акилов оставил жену и четверых детей, уехав в Европу на заработки.
22 марта на Вестминстерском мосту в центре Лондона британский гражданин Халид Масуд направил автомобиль на прохожих, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножом на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит другими полицейскими.
25 февраля легковой автомобиль врезался в очередь в
2016 год
19 декабря прошлого года грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала произошедшее терактом.
Исполнителем оказался 24-летний тунисец. Мужчина украл грузовик у польского водителя, застрелив его. Спустя пять дней исполнитель нападения и сам был убит недалеко от Милана в перестрелке с местной полицией.
Одним из первых и самых кровавых нападений в Европе был теракт, произошедший 14 июля 2016 года в Ницце — грузовик въехал в толпу празднующих на Лазурном берегу в День взятия Бастилии.
Погибли более 80 человек. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал произошедшее крупнейшей трагедией за всю историю города.
По данным проведенного
По данным Европола на середину июня, в нынешнем году количество жертв терактов уже достигло 142 человек. Число предотвращенных с начала года нападений тоже равно 142. Более половины — 76 терактов — было предотвращено в Британии. Испания ранее сообщала о 10 предотвращенных терактах.
Например, правительство Британии располагает специальной группой экспертов в составе полицейских, инженеров, архитекторов и других специалистов, которая предоставляет консультации организаторам любых общественных мероприятий — от городских советов до клубов английской