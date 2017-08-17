Обвиняемых в разбое актаусцев освободили в зале суда

Судом установлено, что подсудимые Р. и А., вступив между собой в преступный сговор, прикрывая лица медицинскими масками, в целях открытого хищения чужого имущества, проникли в дом потерпевшего М. под видом сотрудников полиции, применяя насилие в отношении нескольких потерпевших, угрожая незаконно приобретенным огнестрельным оружием, потребовали денег.

Подсудимые завладели несколькими сотовыми телефонами и денежными средствами потерпевшего М. в размере 60 000 тенге. У потерпевшего Г. похитили сотовый телефон и 85 000 тенге, и А., затем скрылись с места происшествия.