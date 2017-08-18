В каталонском городе Альканар прогремел второй за сутки взрыв

Ранее сообщалось, что в четверг утром в Альканаре произошел взрыв в нарколаборатории, в результате которого погиб один человек и семеро получили ранения.

Второй взрыв произошел днем в этом же районе, среди пострадавших несколько полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Подробности не уточняются.

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Глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо заявил о возможной связи взрывов в Альканаре и теракта в Барселоне.