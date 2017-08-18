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15:49 (мск), источник: Фонтанка

После богемной стрельбы на площади Островского задержан актёр «Убойной силы»

Актер театра и кино Сергей Козик задержан Следственным комитетом Петербурга.

Он считается соучастником стрельбы в доме Басина на площади Островского. Актер находился в квартире второго этажа на площади Островского, 5 в тот момент, когда один из участников карточной игры применил пистолет Макарова и ранил в грудь соседа по столу.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 17 августа 43-летнюю звезду «Бандитского Петербурга-4» и «Убойной силы-2» поместили в изолятор в качестве подозреваемого в вооруженном конфликте.

Стрелком считается 50-летний Юрий Яновский. Его черный Mercedes S-класса регулярно в течение нескольких лет видят на парковке площади. По предварительной информации, Яновский подался в бега.

С Козиком в камеру поместили племянника стрелка. 31-летний Роман Пензин, в отличие от дяди, предпочитает «Лексусы». Также задержан 33-летний земляк Пензина по Тверской области Вячеслав Евдокимов.

Ранение в карточной игре получил 31-летний петербуржец, имеющий отношение к крупному модельному агентству. Медики держат его в реанимации.

По данным «Фонтанки», к ссоре картежников привела чья-то подозрительно удачная покерная комбинация.

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