После богемной стрельбы на площади Островского задержан актёр «Убойной силы»
Актер театра и кино Сергей Козик задержан Следственным комитетом Петербурга.
Актер театра и кино Сергей Козик задержан Следственным комитетом Петербурга.
Он считается соучастником стрельбы в доме Басина на площади Островского. Актер находился в квартире второго этажа на площади Островского, 5 в тот момент, когда один из участников карточной игры применил пистолет Макарова и ранил в грудь соседа по столу.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 17 августа 43-летнюю звезду «Бандитского Петербурга-4» и «Убойной силы-2» поместили в изолятор в качестве подозреваемого в вооруженном конфликте.
С Козиком в камеру поместили племянника стрелка. 31-летний Роман Пензин, в отличие от дяди, предпочитает «Лексусы». Также задержан 33-летний земляк Пензина по Тверской области Вячеслав Евдокимов.
По данным «Фонтанки», к ссоре картежников привела