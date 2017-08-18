Дерзкие грабители осуждены в Приморье

Анучинский районный суд Приморского края вынес приговор обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края.

В ходе следствия установлено: в ноябре 2016 года двое ранее судимых приморцев с целью хищения денежных средств у местного предпринимателя, занимавшегося выращиванием и переработкой риса, переоделись в камуфляжные костюмы с масками и, вооружившись битами, ворвались к нему в дом. Злоумышленники представились сотрудниками полиции и нанесли потерпевшему телесные повреждения, угрожая убийством в случае, если он не отдаст им всю имевшуюся наличность.

Потерпевший сумел скрыться от нападавших и обратился за помощью в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали налетчиков. Потерпевший их опознал.

В ходе следствия доказана причастность фигурантов уголовного дела к разбою, то есть нападению в целях хищения чужого имущества, совершенному с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище.