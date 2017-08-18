Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
«Зашли через черный ход»: эксперт о базе США на Украине
Смерть после визита в клинику: СМИ о Глаголевой
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Тарзан показал, как его супруга выглядит в обычной жизни – СМИ
В США возмущены Украиной: Пусть РФ ее растерзает
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
13Умерла Вера Глаголева
03:13 (мск), источник: VLADNEWS

Дерзкие грабители осуждены в Приморье

Двое мужчин с битами устроили «маски-шоу» местному предпринимателю.

Анучинский районный суд Приморского края вынес приговор обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края.

В ходе следствия установлено: в ноябре 2016 года двое ранее судимых приморцев с целью хищения денежных средств у местного предпринимателя, занимавшегося выращиванием и переработкой риса, переоделись в камуфляжные костюмы с масками и, вооружившись битами, ворвались к нему в дом. Злоумышленники представились сотрудниками полиции и нанесли потерпевшему телесные повреждения, угрожая убийством в случае, если он не отдаст им всю имевшуюся наличность.

Потерпевший сумел скрыться от нападавших и обратился за помощью в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали налетчиков. Потерпевший их опознал.

В ходе следствия доказана причастность фигурантов уголовного дела к разбою, то есть нападению в целях хищения чужого имущества, совершенному с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище.

Признав подсудимых виновными в совершении преступления, суд назначил одному из них 8 лет и 6 месяцев, а второму — 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях особого и строгого режима.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Три рейса на Большой Камень отменены во Владивостоке
В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
В Испании произошел второй за день теракт
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
Истребители РФ за неделю 8 раз перехватили самолеты-разведчики
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
«Краснодар» победил в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Как правильно хранить вещи в квартире
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь