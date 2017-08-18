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03:11 (мск), источник: Восток Медиа

Директор хабаровской автошколы получил условный срок за «лёгкие» деньги

Руководитель выдавал свидетельства о профессии водителя без экзаменов.

В дальневосточной столице перед судом предстал директор местной автошколы, который зарабатывал на недобросовестных учениках. Руководитель брал с них деньги, а взамен выдавал свидетельства о профессии водителя. Клиентам не приходилось учиться и подтверждать свои знания.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в преступлении заподозрили 50-летнего бывшего руководителя Федерального автономного учреждения «Хабаровская юношеская автомобильная школа». С января по декабрь 2015 года он воплощал в жизнь свою идею легкого заработка.

Вступавшие с ним в сговор граждане фактически не проходили обучение и не сдавали выпускные экзамены. Свидетельства им были нужны для допуска к защите в ГИБДД и получения водительских прав.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, правоохранители выяснили, что директор автошколы не вносил в кассу предприятия деньги, полученные от таких клиентов, а оставлял себе. Так он заработал почти 380 тысяч рублей. Суд признал руководителя виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему один и восемь месяцев лишения свободы условно.

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