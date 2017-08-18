Директор хабаровской автошколы получил условный срок за «лёгкие» деньги
Руководитель выдавал свидетельства о профессии водителя без экзаменов.
Руководитель выдавал свидетельства о профессии водителя без экзаменов.
В дальневосточной столице перед судом предстал директор местной автошколы, который зарабатывал на недобросовестных учениках. Руководитель брал с них деньги, а взамен выдавал свидетельства о профессии водителя. Клиентам не приходилось учиться и подтверждать свои знания.
Как писало РИА «Восток-Медиа», в преступлении заподозрили 50-летнего бывшего руководителя Федерального автономного учреждения «Хабаровская юношеская автомобильная школа». С января по декабрь 2015 года он воплощал в жизнь свою идею легкого заработка.
Вступавшие с ним в сговор граждане фактически не проходили обучение и не сдавали выпускные экзамены. Свидетельства им были нужны для допуска к защите в ГИБДД и получения водительских прав.
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