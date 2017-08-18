Директор хабаровской автошколы получил условный срок за «лёгкие» деньги

В дальневосточной столице перед судом предстал директор местной автошколы, который зарабатывал на недобросовестных учениках. Руководитель брал с них деньги, а взамен выдавал свидетельства о профессии водителя. Клиентам не приходилось учиться и подтверждать свои знания.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в преступлении заподозрили 50-летнего бывшего руководителя Федерального автономного учреждения «Хабаровская юношеская автомобильная школа». С января по декабрь 2015 года он воплощал в жизнь свою идею легкого заработка.

Вступавшие с ним в сговор граждане фактически не проходили обучение и не сдавали выпускные экзамены. Свидетельства им были нужны для допуска к защите в ГИБДД и получения водительских прав.