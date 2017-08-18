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03:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жители пострадавших от наводнения районов Приморья лично расскажут о своих бедах прокурору

Сергей Бессчасный проведет выездной прием по личным вопросам в нескольких селах.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 августа, PrimaMedia.

Прокурор Приморья проведет личные приемы граждан в пострадавших от обильных осадков районах, в том числе повторно посетит поселок Барабаш. 18 августа 2017 он посетит поселок Барабаш Хасанского района и Михалойвского района, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.

С целью обеспечения защиты прав и свобод пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера прокурор края Сергей Бессчасный года проведет личные приемы граждан с выездом на территории.

Сначала такой прием с 10.00 будет осуществляться в здании администрации Барабашского сельского поселения (поселок Барабаш, ул. Восточная слобода, д. 1). Также планируется посетить пункт временного размещения граждан.

После этого прокурор края посетит Михайловский район, где с 14.00 личный прием пострадавших от обильных осадков будет проходить в здании прокуратуры Михайловского района по адресу: село Михайловка, ул. Красноармейская, 38.

Следует отметить, что в целях защиты прав граждан, пострадавших от обильных осадков, прошедших в начале августа 2017 года, прокуратура Приморья взяла на контроль исполнение требований действующего законодательства органами местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами в период ликвидации последствий ЧС.

Работа органов прокуратуры сосредоточена на оказании правовой помощи населению и принятии незамедлительных мер, направленных на восстановление их социальных прав. На пострадавших от природной стихии территориях созданы временные приемные прокурора края. Кроме этого, районные прокуроры осуществляют выезды в пункты временного размещения пострадавших, проводят личные приемы граждан.

Прокурор края также проводит личные приемы граждан с выездом на территории, которые были подтоплены в результате обильных осадков.

На минувшей неделе прокурор края посетил поселок Барабаш и Уссурийский городской округ.

Большинство заявлений, с которыми граждане обращались к прокурору края, касались проблем своевременности оказания им помощи со стороны органов местного самоуправления как в период ЧС, так в период ликвидации последствий наводнения, ненадлежащей организации по взаимодействию с пострадавшими, в том числе отсутствие информированности об объемах положенных выплат, о процедуре возмещения ущерба и другие. Звучали также жалобы на отсутствие подвоза воды.

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