Россельхознадзор в Приморье обнаружил мышьяк в форели из Китая

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 августа, PrimaMedia.

Россельхознадзор по Приморью с 7 августа по причине выявления мышьяка ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении ввозимой форели из Китая на территорию РФ. Причина такого решение — мышьяк, который был обнаружен специалистами в последней партии рыбной продукции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный сайт Россельхознадзора.

Данное предприятие имеет право поставок своей продукции в Российскую Федерацию с ноября 2015 года. За это время — это первый случай обнаружения запрещенных и вредных для здоровья человека веществ в продукции этого предприятия, поставляемой в Россию.

По информации отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте регионального управления Россельхознадзора, в 2016 году в Приморский край из Китая было ввезено 25,3 тысячи тонн рыбы и рыбопродукции.

Экспортом опасной форели занималась компания «Qinghai Minze Longyangxia Ecological Aqua Farming Co., Ltd».

Данное предприятие имеет право поставок своей продукции в Российскую Федерацию с ноября 2015 года. За это время — это первый случай обнаружения запрещенных и вредных для здоровья человека веществ в продукции этого предприятия, поставляемой в Россию.