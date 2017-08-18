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03:45 (мск), источник: РИА Новости

В Испании произошел второй за день теракт

МАДРИД, 18 авг — РИА Новости. Террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов в городе Камбрильс под Барселоной, после чего были ликвидированы, сообщает телеканал 24 Horas.

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По данным радиостанции Cadena Ser, в результате атаки два человека тяжело ранены, трое получили легкие травмы.

Ранее полиция заявила, что в Камбрильсе произошел теракт, несколько террористов уничтожены.

По данным 24 Horas, четверо террористов погибли, пятый ранен.

Телеканал транслирует кадры, на которых слышны звуки перестрелки.

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Теракт в Барселоне
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