Пристава будут судить в Приморье за взятку
Женщина пообещала «списать долг» и удалить данные из базы ФССП.
Женщина пообещала «списать долг» и удалить данные из базы ФССП.
Прокурором города Находка Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего судебного пристава-исполнителя: женщина обвиняется в преступлении по части 3 статьи 290 УК РФ (взятка), сообщает РИА VladNews со ссылкой на
По версии следствия, фигурантка, состоя в должности судебного
Так, за денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей пристав пообещала должнику незаконно освободить его от ответственности по уплате исполнительского сбора и удалить из автоматизированной информационной системы ФССП сведения о нем.
Должник (действуя как участник
Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.