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03:43 (мск), источник: VLADNEWS

Пристава будут судить в Приморье за взятку

Женщина пообещала «списать долг» и удалить данные из базы ФССП.

Источник: VLADNEWS

Прокурором города Находка Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего судебного пристава-исполнителя: женщина обвиняется в преступлении по части 3 статьи 290 УК РФ (взятка), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, фигурантка, состоя в должности судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Находкинскому городскому округу, предложила свои услуги по освобождению должника от ответственности по уплате исполнительского сбора.

Так, за денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей пристав пообещала должнику незаконно освободить его от ответственности по уплате исполнительского сбора и удалить из автоматизированной информационной системы ФССП сведения о нем.

Должник (действуя как участник оперативно-розыскных мероприятий), перевел на банковский счет должностного лица оговоренную сумму в качестве взятки.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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