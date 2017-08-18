Актер «Квартета И» Демидов попал в аварию

Внедорожник актера выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», сообщает «Пятый канал» со ссылкой ГУ МВД по региону.

В результате аварии пострадали водитель «Газели» и его пассажир, они были госпитализированы. Сам Демидов не пострадал.