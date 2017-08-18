Актер «Квартета И» Демидов попал в аварию
Актер «Квартета И» Александр Демидов попал в аварию в Московской области. ДТП произошло 15 августа на Новорязанском шоссе.
Актер «Квартета И» Александр Демидов попал в аварию в Московской области. ДТП произошло 15 августа на Новорязанском шоссе.
Внедорожник актера выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», сообщает «Пятый канал» со ссылкой ГУ МВД по региону.
Что послужило причиной аварии, неизвестно. В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства ДТП.