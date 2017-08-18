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04:23 (мск), источник: Известия

Актер «Квартета И» Демидов попал в аварию

Актер «Квартета И» Александр Демидов попал в аварию в Московской области. ДТП произошло 15 августа на Новорязанском шоссе.

Источник: РИА "Новости"

Внедорожник актера выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», сообщает «Пятый канал» со ссылкой ГУ МВД по региону.

В результате аварии пострадали водитель «Газели» и его пассажир, они были госпитализированы. Сам Демидов не пострадал.

Что послужило причиной аварии, неизвестно. В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

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