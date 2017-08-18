Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
Путин отреагировал на смерть актрисы Глаголевой
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
«Зашли через черный ход»: эксперт о базе США на Украине
Смерть после визита в клинику: СМИ о Глаголевой
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Тарзан показал, как его супруга выглядит в обычной жизни – СМИ
В США возмущены Украиной: Пусть РФ ее растерзает
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
11Мрамор Микеланджело
05:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

На севере Приангарья снята угроза перехода лесного пожара на нефтяные вышки и село Бур

Угрозу приближения лесных пожаров к нефтяным вышкам и селу Бур ликвидировали пожарные-десантники Иркутской базы авиационной охраны лесов.

Источник: AP 2017

Как 17 августа 2017 года сообщила пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области, один из пожаров в зоне постоянного космического мониторинга в Катангском районе при определенных условиях мог создать угрозу перехода огня на нефтяные вышки ПАО «Верхнечонскнефтегаз». Для ликвидации в район села Непа 14 августа было направлено 11 пожарных-десантников. Также в тушении пожара участвовали силы и техника нефтяной компании. Еще семь человек перебросили в район села Бур, чтобы исключить угрозу перехода пожара на населенный пункт.

По данным региональной диспетчерской службы Иркутской области, лесной пожар, угрожающий селу Бур, остановлен в трех километрах от населенного пункта. Пожарные формирования остаются на местах для мониторинга пожароопасной ситуации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Граждане минимум 18 стран пострадали при теракте в Барселоне
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
В Испании произошел второй за день теракт
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
Истребители РФ за неделю 8 раз перехватили самолеты-разведчики
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
«Краснодар» победил в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь