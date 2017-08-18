На севере Приангарья снята угроза перехода лесного пожара на нефтяные вышки и село Бур
Угрозу приближения лесных пожаров к нефтяным вышкам и селу Бур ликвидировали
Угрозу приближения лесных пожаров к нефтяным вышкам и селу Бур ликвидировали
Как 17 августа 2017 года сообщила
По данным региональной диспетчерской службы Иркутской области, лесной пожар, угрожающий селу Бур, остановлен в трех километрах от населенного пункта. Пожарные формирования остаются на местах для мониторинга пожароопасной ситуации.