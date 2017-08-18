В Иркутске ищут свидетелей поджога двух офисных зданий

Как 17 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, поджоги были совершены ночью 21 июля в разных частях города. Предполагаемый виновник этих происшествий был задержан в течение нескольких дней. По решению суда, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По сведениям оперативников, 21-летний нигде не работающий иркутянин во время совершения преступлений получил ожоги, однако, боясь ответственности, несколько дней не обращался за медицинской помощью, что могло привести к тяжким последствиям его здоровью. В результате лишь после задержания квалифицированные врачи предприняли все необходимые меры по устранению полученных термических травм.