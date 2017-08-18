В Иркутске ищут свидетелей поджога двух офисных зданий
Молодой человек совершил поджог сразу двух офисных зданий в Иркутске.
Молодой человек совершил поджог сразу двух офисных зданий в Иркутске.
Как 17 августа 2017 года сообщила
По сведениям оперативников, 21-летний нигде не работающий иркутянин во время совершения преступлений получил ожоги, однако, боясь ответственности, несколько дней не обращался за медицинской помощью, что могло привести к тяжким последствиям его здоровью. В результате лишь после задержания квалифицированные врачи предприняли все необходимые меры по устранению полученных термических травм.
В настоящее время следователи работают над выяснением истинных мотивов этого проступка. Кроме того, полиция