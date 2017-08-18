Пилота упавшего в Байкал самолета оштрафовали на 9,5 тысячи рублей

Пилота частного самолета Cessna-172 упавшего в Байкал у острова Ольхон 16 июля оштрафовали на 9,5 тысячи рублей за управление самолетом без прав, отсутствие судовой и полетной документации и нарушение правил использования воздушного пространства. Кроме этого, прокуратура осуществляет надзор за расследованием уголовного дела в отношении пилота по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 172.

Напомним, туристический самолет упал в воду вблизи пляжа на Байкале в Иркутской области 16 июля. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Хужирскую участковую больницу. Всего на борту самолета находилось четыре пассажира.

Следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения самолета в Байкал. Причины происшествия устанавливаются.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию инцидента, связанного с падением туристического самолета в Байкал. Комиссия МАКа приступила к работе.

Видео первых минут после падения в Байкал легкомоторного туристического самолета Cessna-172R появилось в интернете. На ролике можно увидеть операцию спасения пострадавших. Чуть позже в сети разместили видео самого крушения.

Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России, сотрудники полиции и волонтеры провели уникальную операцию по спасению Байкала от загрязнения. С помощью специального оборудования из воды был извлечен затонувший самолет Cessna-172R.