Пилота упавшего в Байкал самолета оштрафовали на 9,5 тысячи рублей
Мужчину признали виновным в управлении самолета без прав и лицензии.
Мужчину признали виновным в управлении самолета без прав и лицензии.
Пилота частного самолета Cessna-172 упавшего в Байкал у острова Ольхон 16 июля оштрафовали на 9,5 тысячи рублей за управление самолетом без прав, отсутствие судовой и полетной документации и нарушение правил использования воздушного пространства. Кроме этого, прокуратура осуществляет надзор за расследованием уголовного дела в отношении пилота по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, туристический самолет упал в воду вблизи пляжа на Байкале в Иркутской области 16 июля. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Хужирскую участковую больницу. Всего на борту самолета находилось четыре пассажира.
Следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения самолета в Байкал. Причины происшествия устанавливаются.
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию инцидента, связанного с падением туристического самолета в Байкал. Комиссия МАКа приступила к работе.
Видео первых минут после падения в Байкал легкомоторного туристического самолета Cessna-172R появилось в интернете. На ролике можно увидеть операцию спасения пострадавших. Чуть позже в сети разместили видео самого крушения.
Байкальский