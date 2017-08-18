Военный полицейский без вести пропал в Хабаровске

В Хабаровске пропал военнослужащий батальона армейской полиции. Ефрейтор Сергей Шевчук покинул войсковую часть № 2665 на улице Автобусной рано утром 13 августа, и с тех пор его никто не видел, сообщает портал «Губерния».

Сергей — уроженец поселка Лазарев Николаевского района. Как рассказала тетя военнослужащего Светлана Маркарьянц, он всегда держал связь с родственниками, однако сейчас дозвониться до него не получается. В последний раз Сергей разговаривал с матерью 12 августа, за день до исчезновения.

«Заявление в полицию о розыске я уже написала. Друзья и просто неравнодушные люди распространяют ориентировку на поиск Сергея в социальных сетях. Раньше племянник никогда не уходил на такое долгое время, я и его мама всегда знали, где он находится», — рассказала Светлана Маркарьянц.

Вчера к поиску 19-летнего ефрейтора подключились хабаровские волонтеры. Полицейские завели розыскное дело.

«Обычно в таких случаях заявление на розыск подает руководитель войсковой части, а не родственники. После обращения мы за 10 суток отработаем все возможные версии пропажи человека. Если военнослужащего в этот срок не найдут, оперативники передадут материалы в военную комендатуру. Пока розыскные мероприятия результатов не дали», — рассказала исполняющая обязанности начальника пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Екатерина Тарасова.

В батальоне, где служит Сергей, комментировать его исчезновение отказались.

«Ничего сказать по этому поводу не можем, так как это относится к внутренним делам части», — сообщили в батальоне.