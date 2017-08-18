Детский лагерь, в котором зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции, пока не закроют
Детский лагерь «Сокол», в котором зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции, пока закрыт не будет.
Детский лагерь «Сокол», в котором зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции, пока закрыт не будет.
С требованием остановить его деятельность в суд обратился Роспотребнадзор. Однако на предварительном слушании суд вернул документ истцу на доработку.
Пока в лагере остаются дети из Ванавары, у которых билеты на самолёт лишь на конец августа.