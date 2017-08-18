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05:59 (мск), источник: Вести - Красноярск

Детский лагерь, в котором зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции, пока не закроют

Детский лагерь «Сокол», в котором зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции, пока закрыт не будет.

Во время загрузки произошла ошибка.

С требованием остановить его деятельность в суд обратился Роспотребнадзор. Од­на­ко на пред­ва­ри­тель­но­м слу­ша­нии суд вернул до­ку­мент истцу на доработку.

Пока в лагере остаются дети из Ванавары, у которых билеты на самолёт лишь на конец августа.


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