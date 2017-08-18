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06:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ближе к земле: полетом в огород закончилось ДТП для молодой хабаровчанки

Девушка не уступила дорогу полуприцепу.

Хабаровск, 18 августа, AmurMedia.

Столкновением с Renault Premium закончилось ДТП для молодой жительницы Хабаровска. К аварии привело, что водитель не уступила дорогу, перестраиваясь в другой ряд, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.

Авария случилась 17 августа. Женщина за рулем Toyota Ist не уступила дорогу Renault Рrемiuм с полуприцепом, перестраиваясь из правого в средний ряд и в результате столкнулась с ним. В итоге Toyota съехала за пределы проезжей части, где и закончила движение, врезавшись в деревянный забор в окрестностях дома 84а по улице Павла Морозова.

— В результате пострадала женщина 1995 г.р., получившая ушибы мягких тканей, — уточнили в отделении пропаганды.

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