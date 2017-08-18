В Екатеринбурге снова горят автомобили

По данным МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:40. Огонь охватил кузов и салон иномарки. Боролись с огнем восемь пожарных и три единицы техники. В 04:51 огонь локализовали, в 04:53 ликвидировали открытое горение. Справиться с огнем спасателям удалось к 06:35.