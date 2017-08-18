Начался сбор волонтеров на поиски 3-летней девочки, пропавшей в Башкирии
Волонтеры просят помощи неравнодушных граждан.
Волонтеры просят помощи неравнодушных граждан.
В Башкирии продолжаются поиски 3-летней Марии Петровой. Маленькая девочка пропала без вести вчера, 17 августа, и до сих пор не найдена. Всю ночь малышку искали полиция и волонтеры.
Волонтеры просят помощи всех, кто может помочь в поисках. Собираются две большие группы поисковиков. Возле здания МЧС в Давлеканово дежурят автобусы — на них могут уехать добровольцы из местных жителей.
Уфимских добровольцев собирают местные поисковики. Центр по распределению волонтеров «Клуб» расположился сразу на въезде в деревню. Координатор на местности — Марат, его телефон
Помочь в поисках девочки может каждый.
Марии Петровой всего три года. Она страдает бронхитом и не умеет говорить. Была одета в розовые колготки и зеленое платье.