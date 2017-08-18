Начался сбор волонтеров на поиски 3-летней девочки, пропавшей в Башкирии

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжаются поиски 3-летней Марии Петровой. Маленькая девочка пропала без вести вчера, 17 августа, и до сих пор не найдена. Всю ночь малышку искали полиция и волонтеры.

Волонтеры просят помощи всех, кто может помочь в поисках. Собираются две большие группы поисковиков. Возле здания МЧС в Давлеканово дежурят автобусы — на них могут уехать добровольцы из местных жителей.

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Уфимских добровольцев собирают местные поисковики. Центр по распределению волонтеров «Клуб» расположился сразу на въезде в деревню. Координатор на местности — Марат, его телефон 8 (967) 457−62−63 .

Помочь в поисках девочки может каждый.