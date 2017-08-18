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06:08 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцу вынесли приговор за нападение с ножом на хабаровчанку

Налётчик не смог ни завладеть её деньгами, ни уйти от полиции.

В дальневосточной столице осудили жителя Приморского края, который напал с ножом на хабаровчанку и попытался похитить её деньги. Налётчик подсел в автомобиль к потерпевшей и вымогал наличность. Далеко убежать мужчина не успел: его задержали полицейские.

Нападение случилось в марте на улице Данчука в Железнодорожном районе Хабаровска. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, потерпевшая прогревала двигатель автомобиля, когда в салон ворвался неизвестный мужчина. Налётчик начал угрожать женщине складным ножом и потребовал отдать деньги — порядка 30 тысяч рублей. Автолюбительница стала кричать и звать на помощь.

Один из свидетелей вмешался и попытался обезоружить нападавшего. В это время налётчик ударил потерпевшую ножом — её здоровью причинён легкий вред.

Наряд полиции задержал подозреваемого недалеко от места разбоя и доставил в отдел. При личном досмотре у мужчины изъяли нож. Правоохранители выяснили, что на хабаровчанку напал 41-летний уроженец Приморья. Раньше его не раз судили за преступления против личности и собственности, он отбывал наказания в исправительных учреждениях. В Хабаровск мужчина приехал накануне преступления, собирался выехать в один из западных регионов страны.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему четыре года четыре года исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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