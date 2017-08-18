Приморцу вынесли приговор за нападение с ножом на хабаровчанку
Налётчик не смог ни завладеть её деньгами, ни уйти от полиции.
Налётчик не смог ни завладеть её деньгами, ни уйти от полиции.
В дальневосточной столице осудили жителя Приморского края, который напал с ножом на хабаровчанку и попытался похитить её деньги. Налётчик подсел в автомобиль к потерпевшей и вымогал наличность. Далеко убежать мужчина не успел: его задержали полицейские.
Нападение случилось в марте на улице Данчука в Железнодорожном районе Хабаровска. Как сообщает
Один из свидетелей вмешался и попытался обезоружить нападавшего. В это время налётчик ударил потерпевшую ножом — её здоровью причинён легкий вред.
Наряд полиции задержал подозреваемого недалеко от места разбоя и доставил в отдел. При личном досмотре у мужчины изъяли нож. Правоохранители выяснили, что на хабаровчанку напал 41-летний уроженец Приморья. Раньше его не раз судили за преступления против личности и собственности, он отбывал наказания в исправительных учреждениях. В Хабаровск мужчина приехал накануне преступления, собирался выехать в один из западных регионов страны.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему четыре года четыре года исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.