В Симферопольском МФЦ поймали мошенников, создающих искусственные очереди

Начальник отдела МФЦ Симферополя № 1 Ольга Емельяненко вместе с коллегами из отделов пожарной, антитеррористической и внутренней безопасности ГБУ «МФЦ» обнаружили и пресекли мошеннические действия. Так, нарушители создавали незаконные очереди на получение талонов в центре «Мои документы», который расположен в крымской столице, передают в МФЦ.

Нарушение было зафиксировано на видеокамеру.

«На видеозаписи отчетливо виден список в руках у женщины (как установлено позже — гражданки Чикиной Валентины Григорьевны). Помогает ей в этом некий Сафронов Игорь Олегович. Сотрудниками многофункционального центра незамедлительно был вызван наряд полиции и написано заявление», — сообщили в пресс-службе.

Нарушители пойдут под следствие.