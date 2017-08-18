В Приморье пенсионерка за рулем иномарки упала в реку, утопив внучку и мужа

Источник: РИА Новости

«Установлено, что водитель транспортного средства Nissan Cube, 70-летняя женщина, двигалась по полевой дороге вдоль берега реки Уссурка… Автомобилистка решила совершить разворот, в результате чего при движении задним ходом совершила съезд с берега реки в водоем с последующим опрокидыванием и затоплением транспортного средства», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате погибли два человека: 71-летний супруг водителя и 9-летняя внучка автомобилистки — они не смогли выбраться из автомобиля и захлебнулись. Женщина не пострадала, ей удалось вылезти из машины.