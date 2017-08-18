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06:30 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье пенсионерка за рулем иномарки упала в реку, утопив внучку и мужа

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг — РИА Новости. Иномарка опрокинулась в реку в Красноармейском районе Приморского края, предположительно, погибли пассажиры — мужчина и девочка, водитель не пострадала, сообщает региональное УМВД РФ.

Источник: РИА Новости

«Установлено, что водитель транспортного средства Nissan Cube, 70-летняя женщина, двигалась по полевой дороге вдоль берега реки Уссурка… Автомобилистка решила совершить разворот, в результате чего при движении задним ходом совершила съезд с берега реки в водоем с последующим опрокидыванием и затоплением транспортного средства», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате погибли два человека: 71-летний супруг водителя и 9-летняя внучка автомобилистки — они не смогли выбраться из автомобиля и захлебнулись. Женщина не пострадала, ей удалось вылезти из машины.

На месте продолжаются водолазные работы, ищут автомобиль. Информация о погибших пассажирах получена от выжившей автомобилистки. Полиция проводит проверку.

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