Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
"Работать стало невыносимо": ведущий "Пока все дома" о телеканале
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
«Зашли через черный ход»: эксперт о базе США на Украине
Смерть после визита в клинику: СМИ о Глаголевой
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Эксперт: украинская армия рискует прыгнуть в очередной «котел»
В Киеве поиздевались над смертью Глаголевой - СМИ
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
07:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Экс-полицейский организовал разбойное нападение в Павлодарской области

Полицейский, охранник и трое безработных осуждены за нападение на дом в селе близ города Аксу.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 авг — Sputnik. По шесть лет лишения свободы получили пятеро участников разбойного нападения на дом в сельской зоне города Аксу Павлодарской области, сообщила пресс-служба Аксуского городского суда.

Читайте также
Обвиняемых в разбое актаусцев освободили в зале суда

По информации служебного ведомства, в прошлом году в селе Айнаколь близ города Аксу 34-летний бывший сотрудник полиции собрал группу лиц, старшему из которых был 41 год, младшему — 21. Трое из них — безработные, один — сотрудник специализированной службы охраны города Аксу. В ходе подготовки к преступлению участники группы приобрели маски, их главарь приобрел пневматический пистолет.

Ночью 24 ноября прошлого года вся группа на автомашине Mercedes Benz приехала в село Айнаколь. Здесь они, надев маски, ворвались в дом, где избили хозяев и похитили золотые украшения на сумму 2 миллиона 734 тысяч тенге и скрылись с места преступления на автомашине под управлением экс-полицейского. Вскоре их задержали.

В ходе главного судебного разбирательства все подсудимые вину свою признали полностью и заявили ходатайства о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Сегодня четверым из них был оглашен приговор — все они получили по шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В отношении бывшего сотрудника полиции такой же приговор был вынесен тремя днями раньше, поскольку им ходатайство о заключении процессуального соглашения было заявлено неделей ранее, чем остальными.

Гражданские иски потерпевшими по делу отозваны в связи с полным возмещением материального и морального вреда. Орудие преступления — машина Mercedes Benz — конфискована в доход государства.

По результатам рассмотрения уголовного дела вынесено два частных постановления в адрес ДВД Павлодарской области и управления специализированной службы охраны по Павлодарской области по вопросам увольнения сотрудников. Приговор в законную силу не вступил.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Иномарка сбила насмерть нетрезвого пешехода в Алматы
Экс-полицейский организовал разбойное нападение в Павлодарской области
Граждане минимум 18 стран пострадали при теракте в Барселоне
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
В испанском Камбрильсе умер задержанный полицией террорист
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
Истребители РФ за неделю 8 раз перехватили самолеты-разведчики
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
Оценка событий в Вирджинии рассорила Трампа с главами корпораций
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь