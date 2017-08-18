В испанском Камбрильсе умер задержанный полицией террорист

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Еще четверо террористов были застрелены при задержании. В ходе операции полиция просила горожан не покидать своих домов или безопасных мест, а позже сообщила о проведении нескольких контролируемых взрывов.

Фоторепортаж Микроавтобус въехал в людей в Барселоне

Спецоперация по обезвреживанию террористической группы в Камбрильсе происходила в ночь на 18 августа. Полиция Каталонии сообщала, что боевики планировали теракт, аналогичный тому, что произошел накануне в Барселоне. Там в результате наезда фургона погибло 13 человек и более 100 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».