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06:48 (мск), источник: Ведомости

В испанском Камбрильсе умер задержанный полицией террорист

Единственный боевик, взятый каталонской полицией живым в ходе спецоперации в Камбрильсе, умер от полученных ран, сообщило ведомство в своем микроблоге в Twitter.

Источник: Reuters

Еще четверо террористов были застрелены при задержании. В ходе операции полиция просила горожан не покидать своих домов или безопасных мест, а позже сообщила о проведении нескольких контролируемых взрывов.

Фоторепортаж
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Спецоперация по обезвреживанию террористической группы в Камбрильсе происходила в ночь на 18 августа. Полиция Каталонии сообщала, что боевики планировали теракт, аналогичный тому, что произошел накануне в Барселоне. Там в результате наезда фургона погибло 13 человек и более 100 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».

По данным El Pais, в Камбрильсе автомобиль Audi наехал на пешеходов, сообщается о 5 раненых. В ходе операции по задержанию преступников был ранен полицейский и шесть горожан, отчитывалась полиция. Правоохранители проверяют террористическую версию инцидента в Камбрильсе и его связи с терактом в Барселоне и Альканаре.

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