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06:36 (мск), источник: Newslab.ru

В Канске решили нажиться на горе погорельцев

Несколько жителей Канска незаконно получили материальную компенсацию как пострадавшие в пожарах мая этого года.

Несколько жителей Канска незаконно получили материальную компенсацию как пострадавшие в пожарах мая этого года. Об этом Newslab.ru рассказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.

По его информации, некоторые из них безо всяких оснований объявили себя погорельцами и подали заявление на включение их в списки пострадавших, которым должна быть оказана помощь. Другие же, серьезно завысили размер нанесенного им ущерба.

Так, один из псевдопогорельцев, в своем заявлении указал, что потерял все имущество в майских пожарах. Ему выплатили причитающиеся деньги. Однако дальнейшая проверка показала, что эти вещи хоть и сгорели, но в бытовом пожаре три года назад.

В другом случае, в качестве пострадавших заявилась целая семья из трех человек. Они уверяли, что также полностью потеряли свое имущество — и получили по 110 тысяч рублей на каждого. Позже выяснилось, что оно было утрачено не полностью и им причиталось максимум по 50 тысяч рублей.

Это далеко не первые люди, которые попытались нажиться на горе канских погорельцев. Практически сразу после пожаров на месте, где разыгралась трагедия, появились мародеры. Они были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии.

Всего в Канске во время пожара 24 мая сгорело 73 частных дома. Без жилья осталось около 250 человек, двое погибли. Причиной катастрофы стало халатное отношение властей к складированию отходов лесопиления. Против мэра города Надежды Качан завели два уголовных дела.

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