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07:07 (мск), источник: Kazinform

Охранника торгового дома в Караганде обвиняют в краже 6 кг золота

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Начался суд по резонансному уголовному делу над 33-летним охранником торгового дома «Алем» и его приятелем в Караганде, которые обвиняются в краже ювелирных украшений из 12 бутиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Охранник Жандос Асанов после закрытия торгового дома 28 марта 2016 года, по версии следствия, не стал включать сигнализацию и сдавать объект на пульт центральной охранной службы. Вместе с приятелем Данияром Абдрамановым, по мнению следователя Юго-Восточного РОВД УВД Караганды, он украл с витрин 12 бутиков ювелирные украшения. После чего были взломаны сейфы, откуда были похищены деньги предпринимателей, арендовавших торговые отделы. Зная, что в здании установлены видеокамеры, которые работают не в режиме онлайн, а записывают происходящее в торговом доме на флешку, двое подозреваемых надели медицинские маски. После совершения краж объект был поставлен на центральную сигнализацию. Утром 29 марта представители администрации торгового дома «Алем», придя на работу, обнаружили разбитые витрины, взломанные сейфы и вызвали полицию.

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Охранник Жандос Асанов на рабочем месте отсутствовал. В этом учреждении он проработал всего один месяц. Его объявили в розыск. Кроме того, во все ломбарды Караганды и городов-спутников была передана информация с просьбой сообщить в полицию, если Асанов либо его сестра и супруга придут сдавать какое-либо ювелирное украшение. Подозрений в том, что родственницы охранника причастны к краже, у полицейских не было. Но были опасения, что женщин могли просто использовать для залога драгоценностей в ломбарды.

Спустя четыре месяца, полицейские установили местонахождение охранника и второго подозреваемого. Адвокат одного из подозреваемых Лидия Арзамасова принесла в отдел полиции шесть килограммов золотых украшений и 9 тысяч долларов, заявив, что ей подкинули мешок с деньгами и драгоценностями во двор дома.

Потерпевшие предприниматели не поверили этой версии, заявив, что адвокат уводит подозреваемых от ответственности, пытаясь смягчить их участь. Они настаивали, чтобы эти шесть килограммов золота фигурировали, как изъятые непосредственно у подозреваемых.

В итоге следователь признал адвоката Арзамасову важным свидетелем по уголовному делу. Быть параллельно свидетелем и адвокатом подозреваемых запрещено законом, в связи с чем ее отстранили от участия в деле в качестве защитника. Все шесть килограммов украшений возвращены потерпевшим предпринимателям под сохранные расписки. Общая сумма ущерба составила 226 миллионов тенге.

«Уголовное дело в отношении двоих подсудимых поступило в производство суда. Судьей назначена Гульнар Дегенова», — сообщили в Казыбекбийском районном суде № 1 Караганды.

Обоим подсудимым вменяется совершение преступления по пункту 3 части 4 статьи 188 УК «кража, то есть тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору».

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