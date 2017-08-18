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07:14 (мск), источник: Newslab.ru

Друзья убийцы сдали его следователям

По подозрению в убийстве таксиста задержан 36-летний житель Красноярска.

17 августа в Березовке задержали подозреваемого в убийстве таксиста, сообщила Newslab.ru старший помощник руководителя ГСУ СК по краю Ольга Шаманская. Предполагаемым преступником является 36-летний житель Красноярска, который ранее проживал в Березовском районе.

Убийство было совершено несколько недель назад. 28 июля на 1 километре автодороги «Малый обход города Красноярска» обнаружили тело 33-летнего жителя города Енисейска с огнестрельным ранением головы. Мужчина подрабатывал частным извозом. По предварительным данным, таксист не был знаком со своим убийцей — впервые они встретились на берегу реки в Березовском районе. Автомобилист там был один, а подозреваемый отдыхал в компании друзей. Не исключено, что именно тогда у него и возник умысел убить его и завладеть машиной. Но следователи пока не предают огласке обстоятельства преступления.

Обрез охотничьего ружья, из которого, предположительно, был убит мужчина, нашли в траве на территории Ленинского района Красноярска. Там же в частном гараже обнаружили автомобиль Brilliance, принадлежавший убитому. Злоумышленник успел его частично разукомплектовать.

Раскрыть преступление следователям помогли друзья подозреваемого. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

«Раскрыть преступление помогли свидетели из числа знакомых подозреваемого. Узнав из СМИ об обнаружении тела мужчины, сопоставив факты, и увидев у злоумышленника автомобиль, который он начал продавать на запчасти, сообщили о своих догадках в правоохранительные органы. В настоящее время устанавливаются мотивы и обстоятельства совершенного преступления.», — рассказали в управлении.

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