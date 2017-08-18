Друзья убийцы сдали его следователям

17 августа в Березовке задержали подозреваемого в убийстве таксиста, сообщила Newslab.ru старший помощник руководителя ГСУ СК по краю Ольга Шаманская. Предполагаемым преступником является 36-летний житель Красноярска, который ранее проживал в Березовском районе.

Убийство было совершено несколько недель назад. 28 июля на 1 километре автодороги «Малый обход города Красноярска» обнаружили тело 33-летнего жителя города Енисейска с огнестрельным ранением головы. Мужчина подрабатывал частным извозом. По предварительным данным, таксист не был знаком со своим убийцей — впервые они встретились на берегу реки в Березовском районе. Автомобилист там был один, а подозреваемый отдыхал в компании друзей. Не исключено, что именно тогда у него и возник умысел убить его и завладеть машиной. Но следователи пока не предают огласке обстоятельства преступления.

Обрез охотничьего ружья, из которого, предположительно, был убит мужчина, нашли в траве на территории Ленинского района Красноярска. Там же в частном гараже обнаружили автомобиль Brilliance, принадлежавший убитому. Злоумышленник успел его частично разукомплектовать.

Раскрыть преступление следователям помогли друзья подозреваемого. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.