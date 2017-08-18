Власти Хабаровского края решили не тушить семь лесных пожаров

В Хабаровском крае бушует семь лесных пожаров на территории площадью около 568 гектаров. Большинство очагов возгорания решили не тушить, потому что на это придётся потратить слишком много денег.

«На территории Николаевского муниципального района действует один лесной пожар на площади 0,1 гектара. На его тушении задействованы 14 человек и две автомашины. Угрозы населённому пункту нет. Вместе с тем в зоне контроля на отдалённых территориях края зафиксировано семь пожаров. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в августе было принято решение о прекращении тушения таких возгораний, так как объём средств, потраченных на это, превысит сумму причинённого ущерба», — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист по связям с общественностью управления лесами краевого правительства Эльза Трифонова.

По её словам, на территории Аянского лесничества зафиксировано пять возгораний, ещё два бушуют в Охотском лесничестве. Эти зоны находятся под круглосуточным контролем, в том числе через спутниковую систему навигации.

Специалисты ввели особый противопожарный режим в девяти муниципальных образованиях Хабаровского края, а также на территории шести поселений Амурского района. Это предполагает дополнительные требования пожарной безопасности и увеличенные штрафы за их нарушения.

«В их числе — запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительные мер по патрулированию лесных массивов и прилегающих территорий, выставление дополнительных постов, создание защитных барьеров. Режим вводит дополнительные возможности по привлечению сил и средств населения в локализации пожаров. За нарушения требований во время действия ОПР предусмотрена повышенная ответственность: так, суммы штрафов увеличиваются вдвое», — добавила Эльза Трифонова.