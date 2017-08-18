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07:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске осудили банду, два года грабившую банки

В Иркутске осудили банду, которая грабила банки.

В Иркутске осудили банду, которая грабила банки. Как 18 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, грабители были задержаны в марте прошлого года на месте совершения очередного нападения на банк. Тогда похитить деньги им не удалось, поскольку касса была закрыта.

По данному факту следственными органами ГУ МВД России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Во время следствия была доказана их причастность в разном составе к нападениям на офисы этого же банка в феврале и ноябре 2015 года, а также на представительство одно из крупных банков в августе и автозаправочную станцию в сентябре 2015 года. Общий ущерб от незаконной деятельности задержанных составил более 5,3 миллионов рублей.

Как установило следствие, участники банды тщательно готовились к нападениям. Для этого они детально изучали механизм работы охранных организаций, обслуживающих филиалы банков, а также системы безопасности, находящиеся в распоряжении персонала. Во время следствия сотрудники ОВД обнаружили и изъяли предполагаемые орудия преступления, медицинские маски, шапочки с прорезями для глаз и другие предметы.

На время следствия шестеро обвиняемых находились под стражей. Свердловский районный суд Иркутска двоих наиболее активных членов группы приговорил к 12 и 11 годам лишения свободы строгого режима, остальным участникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 2 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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