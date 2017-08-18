В Перми неделю ищут пропавшего 39-летнего мужчину

Источник: Аргументы и факты

Родные ищут 39-летнего Дениса Чугаева.

Вечером 11 августа он вышел из дома на улице Самолётной и до сих пор не вернулся. Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра пропавшего мужчины, раньше Денис никогда не пропадал.

«Мог уйти, но ночью или утром всегда возвращался», — рассказала она.

Родные просят пермяков о помощи в поисках.

Приметы пропавшего: на вид 40−45 лет, рост около 179 сантиметров, русые волосы, серые глаза, крепкое телосложение. Был одет в чёрные пиджак, футболку, брюки и туфли.

Особые приметы: на руке татуировка в виде паука, на груди — большая наколка в форме креста. Шрамы на брови, голове и под губой.