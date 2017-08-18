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07:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми неделю ищут пропавшего 39-летнего мужчину

Он вышел и дома и не вернулся.

Источник: Аргументы и факты

Родные ищут 39-летнего Дениса Чугаева.

Вечером 11 августа он вышел из дома на улице Самолётной и до сих пор не вернулся. Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра пропавшего мужчины, раньше Денис никогда не пропадал.

«Мог уйти, но ночью или утром всегда возвращался», — рассказала она.

Родные просят пермяков о помощи в поисках.

Приметы пропавшего: на вид 40−45 лет, рост около 179 сантиметров, русые волосы, серые глаза, крепкое телосложение. Был одет в чёрные пиджак, футболку, брюки и туфли.

Особые приметы: на руке татуировка в виде паука, на груди — большая наколка в форме креста. Шрамы на брови, голове и под губой.

Всем, кто что-то знает о местонахождении Дениса, просьба сообщить в полицию (02).

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