В Перми неделю ищут пропавшего 39-летнего мужчину
Он вышел и дома и не вернулся.
Он вышел и дома и не вернулся.
Родные ищут 39-летнего Дениса Чугаева.
Вечером 11 августа он вышел из дома на улице Самолётной и до сих пор не вернулся. Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра пропавшего мужчины, раньше Денис никогда не пропадал.
«Мог уйти, но ночью или утром всегда возвращался», — рассказала она.
Родные просят пермяков о помощи в поисках.
Приметы пропавшего: на вид 40−45 лет, рост около 179 сантиметров, русые волосы, серые глаза, крепкое телосложение. Был одет в чёрные пиджак, футболку, брюки и туфли.
Особые приметы: на руке татуировка в виде паука, на груди — большая наколка в форме креста. Шрамы на брови, голове и под губой.
Всем, кто