ГИБДД Приморья разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП

Владивосток, 18 августа, PrimaMedia.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Надеждинском районе Приморья. Установлено, что 56-летний водитель Toyota Corolla двигался со стороны автодороги А-370 «Уссури» в направлении поселка Тавричанка, однако во время пути выехал на полосу встречного движения и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на крышу. В результате ДТП водитель скончался на месте аварии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью.

18 августа в 02.20 в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 4 км автодороги А-370 «Уссури — поселок Западный». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Помощь врачей понадобилась пассажирам транспортного средства: 29-летнему мужчине и 32-летней женщине, — их жизнь вне опасности.

На момент происшествия стаж вождения погибшего составил 26 лет, в 2017 году он был привлечен к административной ответственности за нарушение скоростного режима.