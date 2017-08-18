ГИБДД Приморья разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП
Водитель Toyota Corolla не справился с управлением в районе Тавричанке.
Водитель Toyota Corolla не справился с управлением в районе Тавричанке.
Владивосток, 18 августа, PrimaMedia.
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Надеждинском районе Приморья. Установлено, что 56-летний водитель Toyota Corolla двигался со стороны автодороги А-370 «Уссури» в направлении поселка Тавричанка, однако во время пути выехал на полосу встречного движения и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на крышу. В результате ДТП водитель скончался на месте аварии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
18 августа в 02.20 в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о
На момент происшествия стаж вождения погибшего составил 26 лет, в 2017 году он был привлечен к административной ответственности за нарушение скоростного режима.
Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.