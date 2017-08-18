В ДТП травмирован 16-летний мотоциклист из Южноуральска
На улице 40 лет Октября в Южноуральске столкнулись мотоцикл и автомобиль «ТАГАЗ», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
На улице 40 лет Октября в Южноуральске столкнулись мотоцикл и автомобиль «ТАГАЗ», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
За рулем мотоцикла марки «RACER RC150», был 16-летний парень, не имеющий прав вождения. Он и стал виновником аварии.
В результате ДТП получил травмы такой же подросток — 16-летний пассажир мотоцикла, который ехал без защитного шлема. Его доставили в больницу.
Мотоцикл эвакуировали на штрафную стоянку. Сейчас автоинспекторы выясняют все подробности ДТП.