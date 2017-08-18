Водитель устроил ДТП у омской медакадемии

Накануне вечером ВАЗ-2106 у здания медицинской академии врезался в автомобили Toyota и «Волга». Пользователи социальных сете предположили, что водитель «шестерки» был пьян или обкурен. В районе КДЦ «Кристалл» его автомобиль чуть не сбил людей на пешеходном переходе, пролетев на красный свет.