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07:17 (мск), источник: СуперОмск

Водитель устроил ДТП у омской медакадемии

Пользователи социальных сетей рассказали о страшном ДТП в городке Нефтяников.

Накануне вечером ВАЗ-2106 у здания медицинской академии врезался в автомобили Toyota и «Волга». Пользователи социальных сете предположили, что водитель «шестерки» был пьян или обкурен. В районе КДЦ «Кристалл» его автомобиль чуть не сбил людей на пешеходном переходе, пролетев на красный свет.

В комментариях омичи предлагают конфисковывать автомобили у таких водителей.

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