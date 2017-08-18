У «Фестиваля» ножом убили омичку
В пятницу, 18 августа, в районе одного из домов по адресу: 70 лет Октября, что в Кировском округе Омска, рядом с Торговым центром «Фестиваль» обнаружен труп неизвестной женщины.
В пятницу, 18 августа, в районе одного из домов по адресу: 70 лет Октября, что в Кировском округе Омска, рядом с Торговым центром «Фестиваль» обнаружен труп неизвестной женщины.
Предположительно, смерть наступила от ножевого ранения. По крайней мере, об этом говорят очевидцы.
Тело лежит рядом с дорогой иномаркой, возможно, машина принадлежала погибшей.
В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, выясняя обстоятельства произошедшего.