Пенсионер погиб в ДТП в Новосибирской области
Водитель «Жигулей» выполнял обгон и врезался в попутную «Хонду», один человек погиб, один — госпитализирован, рассказали в МВД.
Водитель «Жигулей» выполнял обгон и врезался в попутную «Хонду», один человек погиб, один — госпитализирован, рассказали в МВД.
Пенсионер погиб в ДТП в Новосибирской области, об этом сообщает
Авария произошла днем 17 августа в Ордынском районе. 53-летний водитель «ВАЗ-2106» ехал в сторону города Карасука. В пути он решил совершить обгон и врезался в попутную «Хонду», которая поворачивала налево. В ДТП погиб 84-летний пассажир «Жигулей», пассажир «Хонды», мужчина 47 лет, госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.