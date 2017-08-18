Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Американец с гвоздем в сердце сам приехал в больницу
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Россияне массово рефинансируют ипотеку
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Эксперт: украинская армия рискует прыгнуть в очередной «котел»
В Киеве поиздевались над смертью Глаголевой - СМИ
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
07:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пенсионер погиб в ДТП в Новосибирской области

Водитель «Жигулей» выполнял обгон и врезался в попутную «Хонду», один человек погиб, один — госпитализирован, рассказали в МВД.

Источник: Вести - Новосибирск

Пенсионер погиб в ДТП в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла днем 17 августа в Ордынском районе. 53-летний водитель «ВАЗ-2106» ехал в сторону города Карасука. В пути он решил совершить обгон и врезался в попутную «Хонду», которая поворачивала налево. В ДТП погиб 84-летний пассажир «Жигулей», пассажир «Хонды», мужчина 47 лет, госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
100 тысяч зрителей собрало грандиозное авиашоу в Новосибирске
Граждане минимум 18 стран пострадали при теракте в Барселоне
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
В испанском Камбрильсе умер задержанный полицией террорист
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
Истребители РФ за неделю 8 раз перехватили самолеты-разведчики
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
Оценка событий в Вирджинии рассорила Трампа с главами корпораций
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь