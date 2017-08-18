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07:34 (мск), источник: Newtimes.kz

Пожар произошел в продуктовом магазине в Алматы

18 августа в Алматы произошло возгорание в магазине на улице Гончарова, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Сообщается, что звонок на номер «101» поступил около 02:30 ночи.

«Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через семь минут. Прибывший на пожар руководитель тушения пожара подтвердил полученную информацию. Как оказалось, произошло горение магазина с переходом на кровлю. Пожар локализован в 02:16 и ликвидирован в 02:23. Площадь пожара составила 50 кв.м», — подтвердила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы: 24 человек личного состава и 6 единиц техники.

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