Пожар произошел в продуктовом магазине в Алматы
18 августа в Алматы произошло возгорание в магазине на улице Гончарова, передает ИА «NewTimes.kz».
18 августа в Алматы произошло возгорание в магазине на улице Гончарова, передает ИА «NewTimes.kz».
Сообщается, что звонок на номер «101» поступил около 02:30 ночи.
«Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через семь минут. Прибывший на пожар руководитель тушения пожара подтвердил полученную информацию. Как оказалось, произошло горение магазина с переходом на кровлю. Пожар локализован в 02:16 и ликвидирован в 02:23. Площадь пожара составила 50 кв.м», — подтвердила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы: 24 человек личного состава и 6 единиц техники.