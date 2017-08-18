Пожар произошел в продуктовом магазине в Алматы

«Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через семь минут. Прибывший на пожар руководитель тушения пожара подтвердил полученную информацию. Как оказалось, произошло горение магазина с переходом на кровлю. Пожар локализован в 02:16 и ликвидирован в 02:23. Площадь пожара составила 50 кв.м», — подтвердила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.