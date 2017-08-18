Иркутский облсуд отказал КПРФ в удовлетворении иска к ЗС по поводу референдума

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский областной суд отказал КПРФ в удовлетворении иска к Законодательному собранию Приангарья, связанного с «отвергнутым референдумом» за возврат прямых выборов мэра Иркутска. Соответствующее решение принято на заседании сегодня, 18 августа. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что первое заседание Иркутского областного суда по иску обкома КПРФ с Заксобранию региона состоялось 3 августа. Два часа стороны обменивались аргументами на тему правомерности отклонения областным парламентом инициативы коммунистов о проведении референдума по возврату прямых выборов мэра Иркутска. Представитель истца утверждал, что решение об отклонении нельзя считать принятым, так как оно не набрало положенных 23-х депутатских голосов, а юристы ответчика утверждали, что непринятие решение равно его отклонению. Кроме того, оказалось, что истец не имеет права на иск.

По итогам заседания суд запросил дополнительный документы и объявил перерыв до 8 августа. Далее участники представили суду недостающие документы. Кроме того, представитель коммунистов Андрей Ядрышников уточнил исковые требования: в случае если суд примет решение в пользу КПРФ, ЗС должно рассмотреть вопрос, вынесенный на референдум в течение 20-ти дней. Суд постановил, что в качестве заинтересованной стороны в суд должны быть вызваны члены обкома КПРФ, в связи с чем рассмотрение дела началось заново.

Напомним, что в начале апреля 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о необходимости проведения референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра Иркутска и сохранения этой процедуры в других муниципалитетах региона.

Позже группа депутатов Законодательного собрания Иркутской области внесла в региональный парламент законопроект, возвращающий прямые выборы мэра Иркутска. Авторы законодательной инициативы — представители фракции КПРФ, а также руководитель фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». В частности, предлагается признать утратившей силу часть 11 данной статьи:

«Глава муниципального образования Иркутской области, наделенного статусом городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской области, избирается представительным органом этого муниципального образования из своего состава сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию». Эта норма была принята большинством депутатов Законодательного собрания в декабре 2014 года, и в марте следующего года не население, а Дума Иркутска избрала мэром города Дмитрия Бердникова, являвшегося председателем этого представительного органа местной власти.

Инициатива не направлена против действующего мэра Иркутска, а призвана вернуть жителям областного центра право голоса. Законопроект по этому вопросу сейчас находится в Заксобрании и, планировалось, что депутаты рассмотрят его на майской сессии областного парламента. Однако вопрос был сдвинут на июнь, из-за отсутствия заключения Думы Иркутска.

Напомним, небольшая перепалка случилась между депутатами Заксобрания Иркутской области Владимиром Матиенко и Борисом Алексеевым 8 июня на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Владимир Матиенко начал задавать вопросы о том, в какие сроки будут рассматриваться законопроекты о возврате прямых выборов мэра Иркутска и проведении референдума по этой теме. Председатель комитета Борис Алексеев сказал, что документы будут рассмотрены на второй июньской сессии, а Матиенко обвинил его в желании «слить» вопрос.

Ранее мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил депутатам Думы города выбрать другого главу, если их что-то не устраивает в его работе. Градоначальник сделал соответствующее заявление в надежде не быть обвиненным в непоследовательности позиции во время заседания фракции «Единой России» перед депутатскими слушаниями 24 мая.