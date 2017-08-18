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07:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

Вынесли приговор юношам, которые обокрали машину после ДТП

Мародёров задержал владелец автомобиля.

В Чернушке вынесли приговор двум 19-летним местным жителям. Их признали виновными в покушении на кражу.

В январе этого года молодые люди ехали по трассе Чернушка-Куеда. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, на 11 км дороги они увидели в кювете ВАЗ-2106. Убедившись, что в салоне никого нет, они через разбитое стекло похитили автомагнитолу и деньги.

В этот момент их увидели хозяин машины и его попутчик. Воры попытались сбежать, но их догнали и задержали.

Сотрудники полиции собрали доказательства вины мародёров и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Задержанные уже были судимы. С учётом не отбытой части наказания за предыдущие преступления, суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 8 месяцев до 2 лет в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.

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