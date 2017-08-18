Вынесли приговор юношам, которые обокрали машину после ДТП
Мародёров задержал владелец автомобиля.
Мародёров задержал владелец автомобиля.
В Чернушке вынесли приговор двум 19-летним местным жителям. Их признали виновными в покушении на кражу.
В январе этого года молодые люди ехали по трассе
В этот момент их увидели хозяин машины и его попутчик. Воры попытались сбежать, но их догнали и задержали.
Сотрудники полиции собрали доказательства вины мародёров и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Задержанные уже были судимы. С учётом не отбытой части наказания за предыдущие преступления, суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 8 месяцев до 2 лет в
Приговор вступил в законную силу.