Иммунизация населения пострадавших от паводка районов началась в Приморье
Вакцинация оказавшихся в зоне паводка людей от брюшного тифа, дизентерии и вирусного гепатита А началась в Приморском крае.
Вакцинация оказавшихся в зоне паводка людей от брюшного тифа, дизентерии и вирусного гепатита А началась в Приморском крае.
В Приморском крае началась иммунизация населения, попавшего в зону подтопления. Вакцинация проводится одновременно в шести муниципальных образованиях — Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском и Пограничном районах, а также в Уссурийском городском округе.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения Приморья, необходимых препаратов для вакцинации населения достаточно.
По данным департамента, жители населенных пунктов, попавших в зону подтопления, будут привиты против брюшного тифа, дизентерии и вирусного гепатита А.
«Для профилактики кишечных инфекций — как вирусной, так и бактериальной природы — в край поступил препарат бактериофаг. Пока пришла первая партия — это более 13 тысяч доз. В ближайшие дни ожидается полная поставка препарата», — сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.