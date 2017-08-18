Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от организаторов финансовой пирамиды
Полицейские Екатеринбурга ищут пострадавших от мошенников, организовавших финансовую пирамиду.
Полицейские Екатеринбурга ищут пострадавших от мошенников, организовавших финансовую пирамиду.
По данным МВД Екатеринбурга, их офисы находились по улице Ильича, 38, Декабристов, 16/18и и Луначарского, 185.
От горожан поступило 40 заявлений с просьбой привлечь мошенников к ответственности. Обманным путем они похитили более миллиона рублей.
Злоумышленники предлагали вкладывать деньги под 24,75%, заключив типовые договоры передачи денег на условиях различных инвестиционных программ (в основном в области сельского хозяйства).
На подозреваемых возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Пострадавших просят обращаться по телефону