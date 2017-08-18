В Башкирии сотрудник автосалона обманул покупателей на 4 млн рублей

По информации ведомства 52-летний местный житель решил воспользоваться своим служебным положением. С октября 2012 года по май 2013 года мужчина уговаривал покупателей приобрести автомобили якобы по выгодным условиям и сразу заключал с ними фиктивные предварительные договоры купли-продажи.

Клиенты платили всю сумму для отсроченной поставки автомобиля, однако вместо того, чтобы вносить сумму в кассу, директор по продажам присваивал деньги себе, тратил их на азартные игры. За полгода мужчина успел обмануть 16 клиентов, сумма ущерба составила свыше 4 миллионов рублей.