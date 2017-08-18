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08:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске началось предварительное заседание по делу Анатолия Радченко

Дело предполагаемого киллера криминальной группировки Трунова сегодня начинают рассматривать в суде. Подсудимый долго находился в федеральном розыске, его нашли в Европе. В зале суда в эти минуты работает наша съемочная группа.

Елена Овчаренко, корреспондент: «Мы находимся у здания Новосибирского областного суда. В эти минуты здесь идёт предварительное заседание по делу Анатолия Радченко. Сегодня должны определить дату первого заседания по делу. Напомню, что Анатолия Радченко обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса — бандитизм, убийство, покушение на убийство. По версии следствия, Анатолий Радченко был одним из ведущих участников криминальной группировки Трунова, которая в 90-е годы контролировала многих предпринимателей. В том числе и Гусинобродскую барахолку. Роль Анатолия Радченко, по версии следствия, заключалась в организации заказных убийств. Он был главным киллером в группировке Трунова. Радченко задержали в 2014 году, он жил в Австрии по поддельному паспорту и работал в строительной компании. После Россия долго добивалась экстрадиции подозреваемого. В 2015 году Радченко был экстрадирован и теперь он предстанет перед судом».

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