Пассажиры маршрутки пострадали в столкновении с МАЗом
Авария с участием маршрутки № 312 произошла в Новосибирске, пострадали три пассажира. Это уже второе ДТП с маршруткой за сутки.
Авария с участием маршрутки № 312 произошла в Новосибирске, пострадали три пассажира. Это уже второе ДТП с маршруткой за сутки.
ДТП произошло утром 18 августа на пересечении улицы
По словам очевидцев, оба водителя утверждают, что проезжали перекресток на зеленый сигнал светофора. Кто из них не прав, выясняют в ГИБДД. На месте работает бригада врачей.
Подписчики паблика утверждают, что с МАЗом столкнулась маршрутка № 312, которая курсирует между аэропортом Толмачево и
«Виновен водитель маршрутки, так как он везет людей и обязан сделать все для сохранения их жизни и здоровья. Обязан был убедиться, что может безопасно проехать! А зачастую водители маршруток сами создают аварийные ситуации в погонях за сверхприбылью», — написал один из подписчиков «АСТ-54».
Это уже вторая авария с участием маршрутки в Новосибирске за последние сутки. Утром 17 августа на площади Калинина маршрутное такси № 19 опрокинулось на бок после столкновения с Toyota Chaser. По данным «АСТ-54», за рулем маршрутки находился нелегальный водитель без документов.
В аварии пострадали два пассажира: у мужчины 1974 года рождения врачи зафиксировали перелом ребра, женщина 1991 года рождения получила ушиб плеча, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.