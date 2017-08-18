Пассажиры маршрутки пострадали в столкновении с МАЗом

ДТП произошло утром 18 августа на пересечении улицы Немировича-Данченко и Станиславского в Ленинском районе, сообщает «АСТ-54». Грузовик МАЗ протаранил бок «Газели», в результате три пассажира маршрутки получили травмы.

По словам очевидцев, оба водителя утверждают, что проезжали перекресток на зеленый сигнал светофора. Кто из них не прав, выясняют в ГИБДД. На месте работает бригада врачей.

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Подписчики паблика утверждают, что с МАЗом столкнулась маршрутка № 312, которая курсирует между аэропортом Толмачево и Вокзалом-Главным. Несмотря на то, что виновники ДТП пока не названы, пользователи соцсетей уже сами определили, кто именно виноват.

«Виновен водитель маршрутки, так как он везет людей и обязан сделать все для сохранения их жизни и здоровья. Обязан был убедиться, что может безопасно проехать! А зачастую водители маршруток сами создают аварийные ситуации в погонях за сверхприбылью», — написал один из подписчиков «АСТ-54».

Это уже вторая авария с участием маршрутки в Новосибирске за последние сутки. Утром 17 августа на площади Калинина маршрутное такси № 19 опрокинулось на бок после столкновения с Toyota Chaser. По данным «АСТ-54», за рулем маршрутки находился нелегальный водитель без документов.

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